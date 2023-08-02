Лига чемпионов. 2-й раунд. «Астана» сыграет с загребским «Динамо», «Галатасарай» примет «Жальгирис», «Шериф» против «Маккаби»

Также в среду «Шериф» будет противостоять «Маккаби» из Хайфы, «Галатасарай» примет «Жальгирис». Во вторник БАТЭ вновь проиграл «Арису» (3:5) в ответном матче, «Днепр-1» сыграл вничью с «Панатинаикосом» (2:2) в гостях.