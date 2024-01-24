Россия ответила на «доказательства» поставок оружия из Северной Кореи

Великобритания предоставила экспертам ООН спутниковые снимки, на которых якобы показаны поставки грузов из Северной Кореи в Россию, что вызвало призыв к расследованию сделок с оружием, которые могут противоречить международным санкциям.
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