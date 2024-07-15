СГУ: созданы пленки для техники с ускоренными процессорами и большей памятью

Физики из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совместно с коллегами создали тонкие многослойные пленки, которые могут стать основой для альтернативной электроники.
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