Азербайджан 10 лет держал троих граждан под полицейским надзором без суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 25 августа 2026 года вынес решение по делу «Алишов и другие против Азербайджана» (жалобы № 25527/23, 25578/23, 36156/23), в котором признал нарушение права на разумный срок судопроизводства и свободу передвижения.
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