Азербайджан 10 лет держал троих граждан под полицейским надзором без суда

Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) 25 авгу­ста 2026 года вынес реше­ние по делу «Али­шов и дру­гие про­тив Азер­бай­джа­на» (жало­бы № 25527/23, 25578/23, 36156/23), в кото­ром при­знал нару­ше­ние пра­ва на разум­ный срок судо­про­из­вод­ства и сво­бо­ду пере­дви­же­ния.