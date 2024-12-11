Соединенные Штаты Америки не могут поучать Россию в вопросах международного права. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя заявление конгрессмена Джо Уилсона, который обвинил Москву в неуважении к суверенитету Украины и Сирии.
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