Профессор Дизен сообщил, что США не имеют права поучать Россию

Соединенные Штаты Америки не могут поучать Россию в вопросах международного права. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя заявление конгрессмена Джо Уилсона, который обвинил Москву в неуважении к суверенитету Украины и Сирии.