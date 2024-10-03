Создана первая карта мозга плодовой мушки

Исследователи из Лаборатории молекулярной биологии MRC, Принстонского университета, Университета Вермонта и Кембриджского университета в рамках консорциума FlyWire создали первую полную карту соединений мозга плодовой мушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии