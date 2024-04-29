На Украине признали убитого в Германии украинского военного

Украинский военный, убитый в Германии, был военнослужащим десантно-штурмовых войск. Об этом сообщило командование этого подразделения на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
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