ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ под Купянском

Российские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад Вооружённых сил Украины на купянском направлении, заявил глава пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
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