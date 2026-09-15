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В Бугульминском районе полицейские провели профилактическую беседу с осужденными, готовящимися к освобождению

В рамках подготовки осужденных к освобождению в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан состоялась встреча с сотрудниками ОМВД России по Бугульминскому району.

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