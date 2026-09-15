В Бугульминском районе полицейские провели профилактическую беседу с осужденными, готовящимися к освобождению

В рамках подготовки осужденных к освобождению в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Республике Татарстан состоялась встреча с сотрудниками ОМВД России по Бугульминскому району.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым