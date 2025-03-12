Хроника Крымской весны: 12 марта

«Крымская газета» продолжает вспоминать события 2014 года. 12 марта Власти Крыма временно ограничивают въезд на территорию полуострова для пресечения проникновения сюда экстремистов.
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