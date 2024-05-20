Запрет на ввоз урана из России грозит США остановкой реакторов

TASS/Zuma Решение американских властей о введении эмбарго на уран из России может обернуться большими проблемами и в том числе привести к остановке ядерных реакторов, полагает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
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