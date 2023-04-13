Как и куда отползает рубль

Откат нормальный, и главное – что он будет На этой неделе в банковских отделениях за доллар уже дают больше 80 рублей, а просят и вовсе не меньше 85, а по возможности, точнее – как раз в силу отсутствия таковых, могут затребовать и под сотню.
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