Военное обозрение

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Как и куда отползает рубль

Как и куда отползает рубль

Откат нормальный, и главное – что он будет На этой неделе в банковских отделениях за доллар уже дают больше 80 рублей, а просят и вовсе не меньше 85, а по возможности, точнее – как раз в силу отсутствия таковых, могут затребовать и под сотню.

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