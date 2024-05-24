В Петербурге с незаконных парковок убрали больше 2,4 тысяч электросамокатов

В Петербурге в ходе проверок с 20 по 24 мая полицейские изъяли больше 2,4 тыс. электросамокатов. Все средства индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний сейчас находятся на складах временного хранения.
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