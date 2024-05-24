Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бетехтина Алина
    сколь веревочка не вьется, а конец всегда бывает.Офицера департаме...
  • Наталья Романенко
    Какая стража - в военное время предателей уничтожаютВ Петербурге суд ...
  • Алекс Сэм
    Это же бывший Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград в просторечье Питер в данный момент это Баку на Неве. Как-то такБастрыкин заинтер...

В Петербурге с незаконных парковок убрали больше 2,4 тысяч электросамокатов

В Петербурге с незаконных парковок убрали больше 2,4 тысяч электросамокатов

В Петербурге в ходе проверок с 20 по 24 мая полицейские изъяли больше 2,4 тыс. электросамокатов. Все средства индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний сейчас находятся на складах временного хранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх