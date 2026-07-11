Россиянки отказываются заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей Более 50% россиянок не готовы к знакомству на курорте с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, показали опросы экспертов.
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