Россиянки отказываются заводить курортный роман с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей Более 50% россиянок не готовы к знакомству на курорте с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, показали опросы экспертов.