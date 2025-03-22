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Царьград

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В Подмосковье подростку выстрелили в лоб из сигнального пистолета

В Подмосковье подростку выстрелили в лоб из сигнального пистолета

Следователи возбудили уголовное дело.В подмосковных Люберцах подростку во время драки выстрелили в голову из сигнального пистолета.

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