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Почему забытые болезни так называются?

Почему забытые болезни так называются?

Mycobacterium leprae — палочка Хансена, или бацилла Хансена — вид актиномицетов из семейства Mycobacteriaceae, один из возбудителей лепры (проказы) Источник:  Legion Media Они не угрожают развитым странам Забытыми называют различные тропические инфекционные и паразитарные болезни (проказа, лихорадка денге и проч.

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