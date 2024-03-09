Почему забытые болезни так называются?

Mycobacterium leprae — палочка Хансена, или бацилла Хансена — вид актиномицетов из семейства Mycobacteriaceae, один из возбудителей лепры (проказы) Источник: Legion Media Они не угрожают развитым странам Забытыми называют различные тропические инфекционные и паразитарные болезни (проказа, лихорадка денге и проч.
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