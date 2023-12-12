Русский холодец и салат "Индигирка" попали в рейтинг 100 худших блюд мира

Популярный у жителей России студень занял в анти-рейтинге 67 место.Гастрономический гид TasteAtlas составил рейтинг 100 самых неаппетитных блюд мировой кухни, в него вошёл любимый жителями России холодец.
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