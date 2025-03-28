Захар Прилепин 37 лет назад, когда разрушение СССР горбачевским руководством было уже принятым решением, Фидель Кастро, говоря о нас, предупреждал: «.
ФИДЕЛЬ. ПРОРОК
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Тот кто знает Кубу, кто был в её музее Революции, кто видел её народ, с ним общался, только тот сможет понять правду Фиделя. Он не пророк. Он абсолютный реалист. И может очень верно формулировать реальные процессы в мире. Для кого-то уму не постижимо, как маленькая Куба, с ограниченными природными ресурсами, которую бросила горбачёвская, а потом и ельцинская страна, смогла выстоять против США. Перечитайте опять строки Фиделя, которые здесь приведены. И поймёте. Фидель -явление исторического масштаба. Ни чета горбачёвым и ельциным - деткам дефективного сына Славы КПСС - Славика КПСС , родившегося уже при Хрущёве.
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17 час.
Надежда
"Фиделя не слушали, потому что мнили его советской марионеткой. Что ихние мнили, что - "наши"..." Убедительно прошу вас, включите редактор, если не знаете, что в русском языке НЕТ слова "ихний"! Есть только ИХ!
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5 час.
Семен Демин
Умный был человек в отличие от наших Горбачева, Ельцина, Яковлева, Шеварднадзе и прочих уродов
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5 час.
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