ФИДЕЛЬ. ПРОРОК

АС

Анатолий Страшко

Тот кто знает Кубу, кто был в её музее Революции, кто видел её народ, с ним общался, только тот сможет понять правду Фиделя. Он не пророк. Он абсолютный реалист. И может очень верно формулировать реальные процессы в мире. Для кого-то уму не постижимо, как маленькая Куба, с ограниченными природными ресурсами, которую бросила горбачёвская, а потом и ельцинская страна, смогла выстоять против США. Перечитайте опять строки Фиделя, которые здесь приведены. И поймёте. Фидель -явление исторического масштаба. Ни чета горбачёвым и ельциным - деткам дефективного сына Славы КПСС - Славика КПСС , родившегося уже при Хрущёве.