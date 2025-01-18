На видео, как сообщается, поражение дроном-камикадзе "Ланцет" ВС РФ 105-мм буксируемого орудия М119, состоящего на вооружении ВСУ, на Кураховском направлении.
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На видео, как сообщается, поражение дроном-камикадзе "Ланцет" ВС РФ 105-мм буксируемого орудия М119, состоящего на вооружении ВСУ, на Кураховском направлении.
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