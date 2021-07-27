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«Детройт» продлил защитника Линдстрема на 2 года, кэпхит – 850 тысяч долларов

«Детройт» подписал новый контракт с защитником Густавом Линдстремом.  Соглашение с 22-летним шведом (38-м номером драфта НХЛ-2017) рассчитано на 2 года и является односторонним.

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