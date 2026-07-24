Лавров дал слово пацана и заявил, что совесть России чиста Любое возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине должно включать элемент компромисса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя переговоры с госсекретарём США Марко Рубио.
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