Будни мужчин. Все что нам интересно

Лавров дал слово пацана и заявил, что совесть России чиста Любое возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине должно включать элемент компромисса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя переговоры с госсекретарём США Марко Рубио.