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Подмосковная гимнастка Бабихина выиграла серебро на первенстве России в Уфе

Подмосковная гимнастка Бабихина выиграла серебро на первенстве России в Уфе

Подмосковная гимнастка Софья Бабихина стала серебряным призером первенства России в Уфе. Соревнования проходили с 29 сентября по 7 октября, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

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