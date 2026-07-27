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УШИ - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ОРГАНИЗМОМ

УШИ - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМ ОРГАНИЗМОМ

Думаете, ваши уши созданы только для того, чтобы слушать музыку, носить серьги и удерживать очки? А вот и нет! Древние мистики и современные ученые в один голос утверждают: ушная раковина — это настоящий пульт управления всем организмом.

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