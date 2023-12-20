Владимир Путин поручил проверить видеоигры на соответствие законам РФ

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, проведется проверка видеоигр, которые распространяются на территории страны, с целью обеспечения их соответствия российскому законодательству, передает Общественная Служба Новостей.
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