Корректность работы всех автоматических постов весогабаритного контроля будут оперативно проверять через новую ФГИС

Об этом в ходе круглого стола на тему «Актуальные проблемы регулирования предпринимательской деятельности в сфере транспорта», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщил заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Антон Козлов.