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Российский боец заявил, что служит с отцом в одной батарее ВС РФ под Волчанском

Российский боец заявил, что служит с отцом в одной батарее ВС РФ под Волчанском

Наводчик орудия с позывным Русский, выполняющий задачи в группировке войск «Север», рассказал, что несет службу в одной батарее с отцом — они вместе ликвидируют противника в «волчанском котле» Харьковской области.

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