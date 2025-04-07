На каком этапе находится проект строительства межвузовского кампуса в областном центре

«Все решения по проектированию инфраструктуры у нас согласованы». Узналт у губернатора Смоленской области о важных нюансах, которые решает правительство области Работа над проектом строительства межувузовского кампуса в Смоленске назодится в активной фазе, подробностями в эксклюзивном интервью главреду Светлане Савенок поделился губернатор Василий Анохин.