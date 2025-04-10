Жительница Ярославской области фиктивно зарегистрировала порядка 250 иностранцев

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками отдела по вопросам миграции и участковыми уполномоченными полиции установлено, что жительница Дзержинского района в принадлежащих ей квартирах фиктивно зарегистрировала порядка 250 иностранных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии