Жительница Ярославской области фиктивно зарегистрировала порядка 250 иностранцев

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками отдела по вопросам миграции и участковыми уполномоченными полиции установлено, что жительница Дзержинского района в принадлежащих ей квартирах фиктивно зарегистрировала порядка 250 иностранных граждан.