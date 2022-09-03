Украинский фактор как игра на поражение

В то время, как Украина видит себя значимым фактором мировой политики, в качестве жертвы требует помощи от западных стран, указывает «странам поменьше» на недостатки внешнеполитического курса - ее pr-акции все чаще вызывают усталость и раздражение.
В то время, как Украина видит себя значимым фактором мировой политики, в качестве жертвы требует помощи от западных стран, указывает «странам поменьше» на недостатки внешнеполитического курса - ее pr-акции все чаще вызывают усталость и раздражение.
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