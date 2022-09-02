В ООН высказались о работе инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Офис Гутерриша: ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует, что инспекторы Офис Гутерриша: ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогут остаться на Запорожской атомной электростанции (АЭС) на постоянной основе, заявила сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко, пишет РИА Новости.