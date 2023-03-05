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В «Ливерпуле» будет 3-5 новичков летом. Кейта и Окслейд-Чемберлен могут уйти бесплатно, Артура не выкупят у «Юве»

В «Ливерпуле» будет 3-5 новичков летом. Кейта и Окслейд-Чемберлен могут уйти бесплатно, Артура не выкупят у «Юве»

Из «Ливерпуля» летом уйдут несколько игроков. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, покинуть команду на правах свободного агента может Наби Кейта – в клубе считают, что шансы на это высоки.

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