Блинные роллы с бананом и клубникой

Я очень люблю классические блинчики! Но это необычный рецепт блина, который печется в духовке и не нужно долго стоять у плиты! Сначала выпекается блинное тесто с фруктами, затем испеченный большой блин сворачивается в рулет, поливается сгущенкой, нарезается на порции и получается эффектный десерт или быстрый завтрак! Продукты доступны всем, а фрукты или ягоды можно менять до бесконечности.
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