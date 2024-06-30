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Поварёнок с лучшими рецептами

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Блинные роллы с бананом и клубникой

Блинные роллы с бананом и клубникой

Я очень люблю классические блинчики! Но это необычный рецепт блина, который печется в духовке и не нужно долго стоять у плиты! Сначала выпекается блинное тесто с фруктами, затем испеченный большой блин сворачивается в рулет, поливается сгущенкой, нарезается на порции и получается эффектный десерт или быстрый завтрак! Продукты доступны всем, а фрукты или ягоды можно менять до бесконечности.

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