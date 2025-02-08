Пенсия за выслугу лет в 2025 году, кому положены выплаты и как оформить, что говорят эксперты Юлия СоколоваПенсию по выслуге лет получат госслужащие, военнослужащие, врачи – так звучит одна из ключевых мыслей, прозвучавшая в российских СМИ и вызвавшая широкий резонанс среди различных профессиональных сообществ.