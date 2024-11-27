В Германии раскрыли план Запада начать войну с Россией

Страны Запада хотят развязать войну с Россией, но так, чтобы на них никто не подумал. Данный план телеканалу RT раскрыл бывший заместитель генерального прокурора Германской демократической республики (ГДР) Ханс Бауэр.
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