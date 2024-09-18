В Дубае решили запустить воздушные такси

Воздушные такси планируют запустить вв Дубае к I кварталу 2026 года, сообщает 18 сентября РИА Новости со ссылкой на директора департамента по транспортным технологиям в управлении транспорта Дубая Халед Аль Авади.
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