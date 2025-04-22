Добрый Мир
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Добрый Мир

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Киев готов отказаться от части территорий — New York Post

Киев готов отказаться от части территорий — New York Post

В процессе рамках урегулирования конфликта Киев, видимо, готов отказаться от 20% территорий.

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Комментарии
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Лев Добрый
А где безоговорочная капитуляция? Нет, так не пойдёт!😱👈😜
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