В Польше нашли меч викинга, которому больше тысячи лет 

Меч Ульфберта / © Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń Исследователи из Университета Николая Коперника в Торуни сделали рентгеновский снимок оружия и датировали его периодом до 950 года нашей эры.
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