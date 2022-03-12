Стэмкос о «Тампе»: «Сейчас у нас небольшой спад, но поводов для паники нет. Мы знаем, что делать»

Стивен Стэмкос считает, что у «Тампы» нет причин для паники.  В последних двух матчах на выезде команда уступила «Виннипегу» и «Калгари» с общим счетом 5:11.

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