Зимний Красноярск и Самая длинная лестница в России

Светлана Рыбчинская Я уже Нине написала,что надо ехать! Жду ответ.И еще надо силы собирать.😁

Светлана Рыбчинская Кстати-может обмозгуем это чуть позже? И ты присоединяйся-может такое иметь место,а?!