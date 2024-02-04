Зимний Красноярск — самый восточный миллионник России Город расположен на берегах Енисея, который считается природной границей между Западной и Восточной Сибирью.
Зимний Красноярск и Самая длинная лестница в России
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Я уже Нине написала,что надо ехать! Жду ответ.И еще надо силы собирать.😁
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1 час.
Светлана Рыбчинская
Кстати-может обмозгуем это чуть позже? И ты присоединяйся-может такое иметь место,а?!
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1 час.
владимир рябченко
Красноярск -- город грязный... а вот Столбы и Красноярское море - заповедные места...
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1 час.
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