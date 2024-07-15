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Экс-аналитик ЦРУ назвал виновных в допуске покушения на Трампа

Экс-аналитик ЦРУ назвал виновных в допуске покушения на Трампа

Секретная служба несет ответственность за покушение на кандидата от республиканцев Дональда Трампа, потому что они не провели должную работу по контролю безопасности, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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