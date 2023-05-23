Военное обозрение

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Иранская пресса: 86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии»

Иранская пресса: 86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии»

86-я флотилия ВМС Ирана продемонстрировала «122 тысячи тонн дипломатии» во время своего кругосветного плавания за последние восемь месяцев, как пишет иранская пресса.

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