ПВО перехватила несколько БПЛА над Орловской и Тульской областями

В общей сложности перехвачены шесть беспилотников.Pr Scr vk.com/mil--> Силы ПВО минувшей ночью предотвратили попытку ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками по российским объектам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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