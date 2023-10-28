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ПВО перехватила несколько БПЛА над Орловской и Тульской областями

ПВО перехватила несколько БПЛА над Орловской и Тульской областями

В общей сложности перехвачены шесть беспилотников.Pr Scr vk.com/mil--> Силы ПВО минувшей ночью предотвратили попытку ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками по российским объектам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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