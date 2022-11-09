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Долль об отстранении россиян: «Считаю это оправданным. Спорт – это политическая тема, которая используется для пропаганды»

Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль высказался об отстранении сборных России и Беларуси от международных стартов.

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