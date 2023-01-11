Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками. У Макдэвида – 77, у Драйзайтля – 62

Никита Кучеров вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками. Форвард «Тампы» набрал 4 (2+2) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).
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