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Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками. У Макдэвида – 77, у Драйзайтля – 62

Никита Кучеров вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками. Форвард «Тампы» набрал 4 (2+2) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2).

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