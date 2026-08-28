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Царьград

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DPA: Украденное колье королевы Назли Сабри стоит $4,3 млн

DPA: Украденное колье королевы Назли Сабри стоит $4,3 млн

Бриллиантовое колье египетской королевы Назли Сабри украдено из Музея прикладного искусства в Вене. Его стоимость оценивалась в 4,3 миллиона долларов.

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