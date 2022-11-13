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«Ювентус» – «Лацио». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Ювентус» примет «Лацио» в 15-м туре Серии А. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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