Фото: Legion-media / James Warren Том Холланд вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Совокупные сборы фильмов с его участием превысили $15,2 млрд, сообщает Discussing Film.
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