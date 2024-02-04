Михалков высказался о вони в Европе, высмеяв показушность европейцев

Показуха!!Какое емкое и правильное слово! Она везде присутствует по нашей жизни! Где скромность не в почете там показуха и помпезность ее сестра!)) Простые люди по рождению все но лишь те кто показуху возвел в ранг пальцы гнет и подштанники прячет!)) И стремление многих к показухе это как иллюзия что деньги есть можно и в последний путь с собой забрать!

Erl Schweizer

"Быть чистым душой! За внешней скромной одеждой, богатая и чистая душа. Или наоборот, за дорогой оболочкой, грязная и вонючая душонка, все это - показуха." Умная мысль, такие метафоры уместны действительно лишь по отношению к людям с чистой душой. Проблема в том, будь на месте самого Н.Михалкова более скромные Петров, Иванов или Сидоров без завязок с особами-"императорами", то точно и давно бы уже загремели бы под фанфары за решетку, где оказались легко полковники, сенаторы, мэры, слишком внаглую набившие мешки миллиардами. Достаточно Счетной палате, следственным органам, Конституционному суду вскрыть всю империю Н.Михалкова, показать результат населению, чтобы произошел такой взрыв негодования населения и плача по потерянным барским халявам приближенных к императору, какие не часто встречаются в Великой России, Великой человеческим положительным потенциалом, бывает и великим жульем ... .