Bloomberg: Ким Чен Ын просто жаждет помочь России сразиться на Украине со штатовскими дальнобойными ATACMS?

В США подозревают, что скрытая цель ракетных учений в КНДР — убедить Путина поскорее приобрести у Пхеньяна самый мощный в мире комплекс РСЗО Нет сомнения, что, впервые отправив на Украину нынешней весной первую сотню оперативно-тактических баллистических ракет большой (до 300 километров) дальности для комплексов ATACMS (Army Tactical Missile System), Соединенные Штаты внаглую перешли очередную «красную черту» в отношениях с Россией.