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Мнение: «Воруют. И не только в Эстонии», – Андрей Стариков

Мнение: «Воруют. И не только в Эстонии», – Андрей Стариков

Главный редактор информагентства Baltnews Андрей Стариков в программе «Мнение» прокомментировал заявление министерства обороны Эстонии об отставке министра Ханно Певкура в связи с возбуждением уголовного дела по факту закупок артиллерийских снарядов для Украины.

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