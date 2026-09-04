Мнение: «Воруют. И не только в Эстонии», – Андрей Стариков

Главный редактор информагентства Baltnews Андрей Стариков в программе «Мнение» прокомментировал заявление министерства обороны Эстонии об отставке министра Ханно Певкура в связи с возбуждением уголовного дела по факту закупок артиллерийских снарядов для Украины.